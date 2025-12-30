Названа стоимость покупки пенсионных баллов для россиян в 2026 году

Граждане РФ пенсионного возраста могут докупить недостающие стаж и баллы, если их не хватает для назначения страховой пенсии, стоимость одного такого балла в 2026 году составит 65,6 тыс. рублей. На это обратила внимание депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия") в беседе с ТАСС.

Для назначения страховой пенсии по старости нужен стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, которые у работающих россиян накапливаются ежегодно (до 10 баллов в год). По словам Стенякиной, если оказывается, что баллов не хватает, то "можно подать в Соцфонд заявление на добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхованию и докупить баллы".

Она отметила, что "в 2026 году стоимость одного дополнительного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тыс. рублей". В 2025 году эта стоимость составляет 60,4 тыс. рублей.

"Максимально в 2026 году можно докупить 8,7 пенсионного балла. Но следует помнить, что для заявителей существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем уплаты добровольных взносов", - указала депутат.

Заявление можно подать на "Госуслугах" или очно в отделении Соцфонда, на его сайте или письмом. Сделать это можно, если человек официально не трудоустроен и не получает баллы по отчислениям от работодателя.

Как заявила Стенякина, если заявление одобрено, СФР предоставит реквизиты для оплаты, по которым можно перечислить всю сумму за год или частями за каждый месяц. Вместе с тем рассчитать точный размер добровольных страховых взносов для приобретения недостающих баллов поможет калькулятор приобретения ИПК и стажа на сайте СФР.

Страховая пенсия по старости - самый распространенный вид пенсии в России, на которую имеют право люди пенсионного возраста при наличии необходимого страхового стажа и минимальной суммы пенсионных баллов. Общий размер страховой пенсии по старости складывается из фиксированной выплаты и умножения количества пенсионных баллов у человека на стоимость одного такого балла.

Пенсионерам без нужного стажа, а также нетрудоспособным гражданам и детям с инвалидностью назначаются социальные пенсии.