Лукашенко в преддверии Нового года помиловал 22 осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по случаю Нового года подписал указ, предусматривающий помилование 22 человек. Об этом информировал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

Сообщается, что все они обратились на имя главы государства с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном. 20 человек отбывали наказание за преступления экстремистского характера. Среди помилованных 7 мужчин и 15 женщин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети.

"Пул первого" обращает внимание, что решение о помиловании было принято президентом из гуманитарных соображений с учетом положительных характеристик помилованных лиц.

В ранее в декаюре стало известно, что в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом Лукашенко принял решение о помиловании 123 осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм граждан различных стран.