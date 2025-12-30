Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 30 декабря демонстрирует положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю также растет.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС росли на 0,58% и торговались на уровне 2 757,89 и 1 121,8 пункта соответственно. Курс юаня рос на 4,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,143 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 752,33 пункта (+0,38%), индекс РТС составлял 1 119,54 пункта (+0,38%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,128 рубля (+2,75 копейки).