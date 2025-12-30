Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Роспотребнадзор сообщил, что в России доминирует гонконгский грипп
30 декабря 2025 / 12:17
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
В России сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями, среди вирусов гриппа преобладает штамм H3N2, также именуемый как гонконгский. Об этом информировала пресс-служба Роспотребнадзора.
"В России сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2)", - следует из сообщения.
Вместе с тем в стране отмечается высокий уровень вакцинации - охват иммунизацией составляет 54,8% от всего населения.