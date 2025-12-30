Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
Роспотребнадзор сообщил, что в России доминирует гонконгский грипп
30 декабря 2025 / 12:17
Роспотребнадзор сообщил, что в России доминирует гонконгский грипп
В России сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями, среди вирусов гриппа преобладает штамм H3N2, также именуемый как гонконгский. Об этом информировала пресс-служба Роспотребнадзора.

"В России сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2)", - следует из сообщения.

Вместе с тем в стране отмечается высокий уровень вакцинации - охват иммунизацией составляет 54,8% от всего населения.

