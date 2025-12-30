Роспотребнадзор сообщил, что в России доминирует гонконгский грипп

В России сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями, среди вирусов гриппа преобладает штамм H3N2, также именуемый как гонконгский. Об этом информировала пресс-служба Роспотребнадзора.

"В России сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2)", - следует из сообщения.

Вместе с тем в стране отмечается высокий уровень вакцинации - охват иммунизацией составляет 54,8% от всего населения.