Песков заявил, что Россия ужесточит переговорную позицию по Украине

Москва после атаки Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области ужесточит свою переговорную позицию. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Дипломатические последствия таких действий киевского режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции России", - отметил он.