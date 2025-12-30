Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Песков заявил, что Россия ужесточит переговорную позицию по Украине
30 декабря 2025 / 12:31
© Михаил Метцель/ ТАСС
Москва после атаки Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области ужесточит свою переговорную позицию. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"Дипломатические последствия таких действий киевского режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции России", - отметил он.