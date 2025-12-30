Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Первый полет вертолета Ми-34М1 продолжался 10 минут
30 декабря 2025 / 12:45
© Егор Алеев/ ТАСС

Полет опытного образца легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В продолжался 10 минут. Об этом со ссылкой на Минпромторг России сообщает ТАСС. Уточняется, что полет машины прошел успешно.

По информации министерства, проведенные испытания стали первым этапом подтверждения готовности новой версии вертолета к прохождению дальнейших проверок, необходимых для официальной сертификации и последующего выхода в серию.

Новый вертолет получил устойчивую к авариям топливную систему, бортовое оборудование отечественного производства. Вместе с тем ключевым элементом обновления стало внедрение главного редуктора ВР-34М и установка современного двигателя ВК-650В производства ОДК-Климов (входит в Ростех).

В Минпромторге обратили внимание, что вертолет Ми-34М1 отличается высокой маневренностью и простотой пилотирования, технического обслуживания и эксплуатации. Воздушное судно предназначено для перевозки пассажиров, мониторинга, летного обучения, авиационного спорта и частных полетов. 

