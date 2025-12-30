Российские ВС освободили населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр".