Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области
30 декабря 2025 / 12:59
© Александр Река/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр".