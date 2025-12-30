Песков отметил, что местонахождение Путина не может обсуждаться публично

Место пребывания президента РФ Владимира Путина с учетом атаки на его резиденцию со стороны Киева не может быть предметом публичного обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению", - сказал он при общении с журналистами.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров информировал о том, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 беспилотника на госрезиденцию президента Путина в Новгородской области. Все БПЛА были нейтрализованы.