Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Экономика
Силуанов прогнозирует устойчивые темпы роста экономики России в 2026 году
30 декабря 2025 / 13:30
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российская экономика 2026 году перейдет к устойчивым, сбалансированным темпам роста, по итогам текущего года рост ВВП составит порядка 1%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
"Мы в плановом порядке видим замедление и динамики экономического развития, что должно привести начиная со следующего года к устойчивым, сбалансированным темпам роста", - отметил он.
Силуанов отметил, что по итогам 2025 года рост ВВП составит около 1%.
На "Итогах года" президент России Владимир Путин обратил внимание, что рост ВВП в текущем году составил 1%, а за три года - 9,7%, что намного выше, чем в Европе.