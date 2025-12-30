Силуанов прогнозирует устойчивые темпы роста экономики России в 2026 году

Российская экономика 2026 году перейдет к устойчивым, сбалансированным темпам роста, по итогам текущего года рост ВВП составит порядка 1%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы в плановом порядке видим замедление и динамики экономического развития, что должно привести начиная со следующего года к устойчивым, сбалансированным темпам роста", - отметил он.

Силуанов отметил, что по итогам 2025 года рост ВВП составит около 1%.

На "Итогах года" президент России Владимир Путин обратил внимание, что рост ВВП в текущем году составил 1%, а за три года - 9,7%, что намного выше, чем в Европе.