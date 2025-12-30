SANA: в Сирии портрет Асада на купюрах заменят изображением оливок

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа продемонстрировал проект новых банкнот с изображениями цветов, апельсинов и оливок вместо портретов бывшего президента страны Башара Асада и его отца Хафеза Асада. Об этом информировало агентство SANA.

Глава государства отметил, что введение новых банкнот в стране связано с деноминацией, которая, по его словам, знаменует начало нового этапа для Сирии. По его словам, новые купюры, на которых будут изображены шелковица, апельсины, оливки и колосья пшеницы, отражают наследие Сирии и призваны снизить зависимость от доллара.

Ранее на банкноте номиналом в 2 тыс. фунтов был портрет Башара Асада, а на 1 тыс. - его отца. На других купюрах были изображены объекты культурного наследия Сирии.