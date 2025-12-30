Латвия завершила возведение забора на границе с РФ

Латвия завершила проект по возведению забора на границе с Россией и Белоруссией в целях борьбы с нелегальной миграцией. Об этом информировали в латвийской строительной госкомпании Valsts Nekustamie Ipasumi (VNI).

"В общей сложности на латвийско-российской границе построено порядка 280 км забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 72 км из ранее построенного участка ограждения (99 км)", - следует из пресс-релиза компании.

В заявлении также приводятся слова главы МВД Латвии Рихардса Козловскиса, который отметил, что завершение строительства пограничного забора способствует безопасности народа страны. Латвия, по его мнению, якобы противостоит "давлению организованной нелегальной миграции, поддерживаемой агрессивными соседними странами".

Козловскис подчеркнул, что конечной целью для Латвии в этом направлении является создание самой современной пограничной службы на границе Евросоюза.