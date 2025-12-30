Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
"Авито": получить 13-ю зарплату рассчитывают 40% россиян
30 декабря 2025 / 14:16
"Авито": получить 13-ю зарплату рассчитывают 40% россиян
© Станислав Красильников/ ТАСС

Порядка 40% россиян рассчитывают на получение 13-й зарплаты в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования "Авито работа" и "Авито реклама", передает ТАСС.

Как отмечается, среди различных возрастных групп наиболее уверены в получении годового бонуса сотрудники в возрасте 25-34 лет - 47% из них заявили о своих ожиданиях. Аналогичные надежды высказывают зумеры 18-24 лет (45%) и миллениалы 35-44 лет (42%). Чаще всего такими ожиданиями делились участники исследования из Казани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Москвы, уточняется в опросе.

Вместе с тем наиболее часто рассчитывают на годовую премию представители топ-менеджмента (59%), сотрудники маркетинга и PR (54%), юристы (52%), инженеры и научные работники (50%), IT-специалисты (49%), мастера персональных услуг (49%), административные работники (49%) и старший медперсонал (47%), следует из материалов исследования.

По данным опроса, 52% работающих россиян когда-либо получали 13-ю зарплату или годовой бонус. Кроме того, 65% россиян выбирают работу по уровню дохода, 59% - по графику. Условия труда (34%) и соцпакет (28%) важны реже, а возможности для роста значимы для 25%, сказано в исследовании.

Опрос проводился среди семи тысяч респондентов. 

