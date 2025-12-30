Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Безопасность
Российские ВС атаковали объекты, используемые в интересах ВПК Украины
30 декабря 2025 / 14:32
© Александр Река/ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки атаковали объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пункты временной дислокации украинских формирований. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 150 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.