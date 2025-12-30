Казахстан планирует отправить на зимнюю Олимпиаду 35 спортсменов

Министерство туризма и спорта Казахстана планирует, что на XXV зимних Олимпийских играх в Италии от республики выступят около 35 спортсменов. Об этом сообщил министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов.

"Ожидается участие около 35 спортсменов. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине нашу страну представляли 34 спортсмена", - сказал он в ходе заседания правительства.

По словам министра, в Казахстане активно развивают 13 зимних олимпийских видов спорта. В целях подготовки олимпийского резерва ведется работа по расширению спортивной инфраструктуры. Сегодня в стране функционирует свыше 1,2 тыс. спортивных сооружений, предназначенных для зимних видов спорта.

XXV зимние Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 3 тыс. спортсменов из 93 стран. Всего будет разыграно 116 комплектов наград.