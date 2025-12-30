Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 декабря 2025 / 16:33
КОТИРОВКИ
USD
30/12
77.4466
EUR
30/12
91.4775
Новости часа
В России увеличат единовременное пособие при рождении ребенка Казахстан планирует отправить на зимнюю Олимпиаду 35 спортсменов
Москва
30 декабря 2025 / 16:33
Котировки
USD
30/12
77.4466
0.0000
EUR
30/12
91.4775
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Спорт / Олимпийское движение / Олимпийское движение
Спорт
Казахстан планирует отправить на зимнюю Олимпиаду 35 спортсменов
30 декабря 2025 / 14:45
Казахстан планирует отправить на зимнюю Олимпиаду 35 спортсменов
© Maddie Meyer/ Getty Images/ТАСС

Министерство туризма и спорта Казахстана планирует, что на XXV зимних Олимпийских играх в Италии от республики выступят около 35 спортсменов. Об этом сообщил министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов.

"Ожидается участие около 35 спортсменов. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине нашу страну представляли 34 спортсмена", - сказал он в ходе заседания правительства.

По словам министра, в Казахстане активно развивают 13 зимних олимпийских видов спорта. В целях подготовки олимпийского резерва ведется работа по расширению спортивной инфраструктуры. Сегодня в стране функционирует свыше 1,2 тыс. спортивных сооружений, предназначенных для зимних видов спорта.

XXV зимние Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 3 тыс. спортсменов из 93 стран. Всего будет разыграно 116 комплектов наград.

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
14:58
В России увеличат единовременное пособие при рождении ребенка
14:45
Казахстан планирует отправить на зимнюю Олимпиаду 35 спортсменов
14:32
Российские ВС атаковали объекты, используемые в интересах ВПК Украины
14:16
"Авито": получить 13-ю зарплату рассчитывают 40% россиян
13:59
Латвия завершила возведение забора на границе с РФ
13:46
SANA: в Сирии портрет Асада на купюрах заменят изображением оливок
13:30
Силуанов прогнозирует устойчивые темпы роста экономики России в 2026 году
13:15
Песков отметил, что местонахождение Путина не может обсуждаться публично
12:59
Российские ВС освободили населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области
12:45
Первый полет вертолета Ми-34М1 продолжался 10 минут
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения