30 декабря 2025 / 17:52
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
В России увеличат единовременное пособие при рождении ребенка
30 декабря 2025 / 14:58
© Егор Алеев/ ТАСС

В России размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля будет увеличен до 28 773 рублей. Будет также увеличен размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, со ссылкой на пресс-службу Социального фонда сообщает ТАСС.

Отмечается, что "единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 773 рублей". Кроме того, до 83 021 рубля вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Вместе с тем размер единого пособия на детей до 17 лет в среднем по стране составит 9,2 тыс., 13,8 тыс. или 18,4 тыс. рублей в месяц. Эти суммы соответствуют 50%, 75% и 100% федерального прожиточного минимума на ребенка на 2026 год, указали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что новые размеры пособий семьи начнут получать с начала февраля, так как выплаты осуществляются за предыдущий месяц. 

