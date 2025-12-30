В России увеличат единовременное пособие при рождении ребенка

В России размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля будет увеличен до 28 773 рублей. Будет также увеличен размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, со ссылкой на пресс-службу Социального фонда сообщает ТАСС.

Отмечается, что "единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 773 рублей". Кроме того, до 83 021 рубля вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Вместе с тем размер единого пособия на детей до 17 лет в среднем по стране составит 9,2 тыс., 13,8 тыс. или 18,4 тыс. рублей в месяц. Эти суммы соответствуют 50%, 75% и 100% федерального прожиточного минимума на ребенка на 2026 год, указали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что новые размеры пособий семьи начнут получать с начала февраля, так как выплаты осуществляются за предыдущий месяц.