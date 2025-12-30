Президент России поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом нескольким зарубежным государственным и политическим деятелям. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

Глава российского государства поздравил партнеров по БРИКС, в том числе лидеров Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, руководство других стран глобального Юга и Востока. Поздравительные послания получили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент и премьер Индии Драупади Мурму и Нарендра Моди. Вместе с тем поздравления направлены президентам Индонезии, Мьянмы, Монголии, Эфиопии.

Традиционно добрые пожелания были адресованы и лидерам большинства стран СНГ. Новогодние послания от президента РФ получили президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Из числа лидеров стран НАТО поздравление получил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп.

Кроме того, российский лидер поздравил Папу Римского Льва XIV. Поздравления были также направлены, в частности, лидеру кубинской революции Раулю Кастро, экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшему казахстанскому лидеру Нурсултану Назарбаеву, экс-президенту Армении Сержу Саргсяну и бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру.

Поздравление от Путина также получил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Из числа руководителей социалистических государств поздравления получили генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам и президент Вьетнама Лыонг Кыонг, президент Лаоса генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии страны Тхонглун Сисулит, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо.

Вместе с тем поздравительную телеграмму от президента России направили председателю КНР Си Цзиньпину. Поздравление получит и президент Венесуэлы Николас Мадуро.