Миронов призвал начать раздавать продукты нуждающимся

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал запустить в стране программу передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности, так называемого фудшеринга.

"Призываю правительство и коллег в Думе возобновить рассмотрение инициативы нашей партии и внести изменения в Налоговый кодекс. Причем задним числом, чтобы у предпринимателей была возможность начать акцию уже сейчас, а компенсации за нее получить потом", - отметил он в беседе с ТАСС.

Миронов обратил внимание, что партия уже подготовила соответствующие поправки в законодательство. Он уточнил, что речь идет не о просроченных продуктах, а о тех, которые еще можно употреблять. "Периодически похожие акции проводят некоторые торговые сети, но в масштабах страны ее нет. И получается, что магазину дешевле выбросить продукты, чем отдать их даром людям", - указал политик.