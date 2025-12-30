Владимир Зеленский желает смерти всех россиян, но ему самому "костлявая часто дышит в спину". Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пожелав, чтобы Зеленский в будущем был выставлен в Кунсткамере для научных целей.

"Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти "одному человеку". Всем понятно, что он хочет гибели не просто "одного человека", а вообще всех нас и нашей страны", - указал он в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что Зеленский "не только пожелал гибели, но и дал указания о массированных атаках". "Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит в спину ублюдку", - добавил политик.