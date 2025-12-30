Средства ПВО нейтрализовали за сутки три снаряда системы HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 3 снаряда системы HIMARS и 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 18 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 105 823 беспилотника, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 796 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 260 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 404 единицы специальной военной автомобильной техники.