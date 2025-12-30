Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Пезешкиан предупредил США о суровом ответе при повторной агрессии Голикова отметила, что в РФ почти половину рабочей силы составляют женщины
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Средства ПВО нейтрализовали за сутки три снаряда системы HIMARS
30 декабря 2025 / 15:59
Средства ПВО нейтрализовали за сутки три снаряда системы HIMARS
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 3 снаряда системы HIMARS и 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 18 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 105 823 беспилотника, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 796 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 260 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 404 единицы специальной военной автомобильной техники.

16:59
Пезешкиан предупредил США о суровом ответе при повторной агрессии
16:44
Голикова отметила, что в РФ почти половину рабочей силы составляют женщины
16:31
Путин в полночь поздравит сограждан с Новым годом
16:15
Президент Казахстана подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ и онлайн
15:59
Средства ПВО нейтрализовали за сутки три снаряда системы HIMARS
15:45
Медведев отметил, что Зеленский желает гибели всей России
15:30
Миронов призвал начать раздавать продукты нуждающимся
15:14
Президент России поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством
14:58
В России увеличат единовременное пособие при рождении ребенка
14:45
Казахстан планирует отправить на зимнюю Олимпиаду 35 спортсменов
