Президент Казахстана подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ и онлайн

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, подразумевающий запрет пропаганды ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

18 декабря закон приняли депутаты Сената (верхней палаты) парламента. "В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием СМИ, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации", - следует из заключения комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.

Ранее вице-министр юстиции Казахстана Ботагоз Жакселекова обратила внимание, что запрет пропаганды ЛГБТ и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах не нарушает международное законодательство. Она отметила, что запрет распространяется только на публичную пропаганду ЛГБТ.

Так, наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в Казахстане предусматривает штраф или административный арест.