Общество
Путин в полночь поздравит сограждан с Новым годом
30 декабря 2025 / 16:31
Путин в полночь поздравит сограждан с Новым годом
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин по традиции в полночь поздравит сограждан с Новым годом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Как всегда, президент в полночь поздравит россиян с Новым годом", - ответил он на вопрос о деталях новогоднего обращения главы государства.

Как правило, новогоднее обращение президента записывается на фоне Кремля. Но несколько раз эта традиция нарушалась. В 2022 году Путин выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО. А 31 декабря 2013 года глава государства встретил Новый год в командировке. Тогда он обратился к россиянам из Хабаровска, где встретился с пострадавшими от наводнения. 

 
