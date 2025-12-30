Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Общество
Путин в полночь поздравит сограждан с Новым годом
30 декабря 2025 / 16:31
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин по традиции в полночь поздравит сограждан с Новым годом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Как всегда, президент в полночь поздравит россиян с Новым годом", - ответил он на вопрос о деталях новогоднего обращения главы государства.
Как правило, новогоднее обращение президента записывается на фоне Кремля. Но несколько раз эта традиция нарушалась. В 2022 году Путин выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО. А 31 декабря 2013 года глава государства встретил Новый год в командировке. Тогда он обратился к россиянам из Хабаровска, где встретился с пострадавшими от наводнения.