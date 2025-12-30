Голикова отметила, что в РФ почти половину рабочей силы составляют женщины

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание, что почти половина трудящихся в стране - женщины (49%).

"Женщины составляют почти половину - 49% - рабочей силы в России. Важно, чтобы женщина не стояла перед выбором - работа или семья", - приводит ее слова аппарат вице-премьера.

В ходе заседания также обсудили повышение грамотности женщин и девочек в вопросах здоровья. В регионах внедряются новые подходы в женских консультациях, увеличивается объем профилактических осмотров и диспансеризаций, что позволяет произвести раннее выявление заболеваний и минимизировать их негативные последствия для здоровья, отметила Голикова.

Вместе с тем, по ее словам, крупные компании часто предлагают доплаты к пособию по уходу за ребенком до полутора лет, субсидии на летний отдых детей, дополнительную помощь многодетным семьям, жилищные субсидии и другие выплаты.