Пезешкиан предупредил США о суровом ответе при повторной агрессии

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, реагируя на очередные угрозы американского лидера Дональда Трампа заявил, что в случае повторения агрессии исламская республика заставит "врага пожалеть о содеянном".

"Ответ Исламской Республики Иран на любую насильственную агрессию будет суровым и заставит врага пожалеть о содеянном", - указал он в соцсети X.

В понедельник Трамп заявил о готовности ударить по Ирану, если исламская республика попытается возобновить свою ядерную программу.