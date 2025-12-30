Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Безопасность
Пезешкиан предупредил США о суровом ответе при повторной агрессии
30 декабря 2025 / 16:59
Пезешкиан предупредил США о суровом ответе при повторной агрессии
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, реагируя на очередные угрозы американского лидера Дональда Трампа заявил, что в случае повторения агрессии исламская республика заставит "врага пожалеть о содеянном".

"Ответ Исламской Республики Иран на любую насильственную агрессию будет суровым и заставит врага пожалеть о содеянном", - указал он в соцсети X.

В понедельник Трамп заявил о готовности ударить по Ирану, если исламская республика попытается возобновить свою ядерную программу. 

