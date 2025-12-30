Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

Как отмечается, стороны выразили удовлетворение достигнутыми успехами в развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

"Лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым 2026 годом, искренне пожелав крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братским народам двух стран - мира и дальнейшего процветания", - указали в пресс-службе.

Вместе с тем Мирзиёев и Путин рассмотрели вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне. "Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий", - информировали в пресс-службе.

Кроме того, Мирзиёев выразил возмущение в связи с атакой беспилотников на госрезиденцию президента РФ, "осудив столь безрассудные террористические действия киевского режима", добавили в Кремле.