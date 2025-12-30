Скончался народный артист РСФСР Эмиль Кио

Народный артист РСФСР советский иллюзионист Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни. Соответствующее сообщение разместил гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

"В возрасте 87 лет умер Эмиль Кио", - указал Запашный, выразив слова поддержки родным, близким и "поклонникам великолепного иллюзиониста".