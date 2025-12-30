Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Общество
Скончался народный артист РСФСР Эмиль Кио
30 декабря 2025 / 17:27
© Михаил Метцель/ ТАСС
Народный артист РСФСР советский иллюзионист Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни. Соответствующее сообщение разместил гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.
"В возрасте 87 лет умер Эмиль Кио", - указал Запашный, выразив слова поддержки родным, близким и "поклонникам великолепного иллюзиониста".