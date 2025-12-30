Президент РФ подписал указ о защите важных объектов резервистами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, на сборы для защиты важных объектов.

"Направить в 2026 году на специальные сборы граждан РФ, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения", - следует из текста документа.

Правительству поручено утвердить перечень критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите. Минобороны должно определить перечень воинских частей, обеспечивающих проведение специальных сборов. Нынешний указ главы государства вступает в силу с 30 декабря 2025 года.

Закон о сборах резервистов для защиты важных объектов президент подписал в ноябре текущего года.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский акцентировал внимание, что в рамках инициативы "ни о какой мобилизации речь не идет". По его словам, на сборы планируется привлекать "наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан".

В Генштабе ВС РФ уточняли, что речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта.