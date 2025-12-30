Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 декабря 2025 / 19:24
КОТИРОВКИ
USD
30/12
77.4466
EUR
30/12
91.4775
Новости часа
В Московском регионе последняя ночь уходящего года будет снежной Президент РФ подписал указ о защите важных объектов резервистами
Москва
30 декабря 2025 / 19:24
Котировки
USD
30/12
77.4466
0.0000
EUR
30/12
91.4775
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Военная индустрия / Политика и религия
Безопасность
Президент РФ подписал указ о защите важных объектов резервистами
30 декабря 2025 / 17:45
Президент РФ подписал указ о защите важных объектов резервистами
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, на сборы для защиты важных объектов.

"Направить в 2026 году на специальные сборы граждан РФ, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения", - следует из текста документа

Правительству поручено утвердить перечень критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите. Минобороны должно определить перечень воинских частей, обеспечивающих проведение специальных сборов. Нынешний указ главы государства вступает в силу с 30 декабря 2025 года.

Закон о сборах резервистов для защиты важных объектов президент подписал в ноябре текущего года.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский акцентировал внимание, что в рамках инициативы "ни о какой мобилизации речь не идет". По его словам, на сборы планируется привлекать "наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан".

В Генштабе ВС РФ уточняли, что речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта. 

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
17:59
В Московском регионе последняя ночь уходящего года будет снежной
17:45
Президент РФ подписал указ о защите важных объектов резервистами
17:27
Скончался народный артист РСФСР Эмиль Кио
17:15
Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор
16:59
Пезешкиан предупредил США о суровом ответе при повторной агрессии
16:44
Голикова отметила, что в РФ почти половину рабочей силы составляют женщины
16:31
Путин в полночь поздравит сограждан с Новым годом
16:15
Президент Казахстана подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ и онлайн
15:59
Средства ПВО нейтрализовали за сутки три снаряда системы HIMARS
15:45
Медведев отметил, что Зеленский желает гибели всей России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения