Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
В Московском регионе последняя ночь уходящего года будет снежной
30 декабря 2025 / 17:59
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Предстоящая ночь в Москве и Подмосковье ожидается снежной и морозной. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр РФ сообщает ТАСС.

"Предстоящей ночью пройдет снег, температура воздуха в Москве составит от минус 9 до минус 7 градусов, по области - от минус 10 до минус 5 градусов", - говорится в сообщении. В регионе также прогнозируется слабый ветер, не исключено образование гололедицы на дорогах.

Днем 31 декабря в Москве и Московской области синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег, при такой же температуре воздуха, что и ночью. К вечеру мороз может усилиться. "В новогоднюю ночь при облачной погоде и небольшом снеге в столице ожидается до минус 14 градусов, в Подмосковье - до минус 17 градусов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в первый день 2026 года по-прежнему возможен небольшой снег. Температура воздуха составит около 12-10 градусов ниже нуля в Москве и от 15 до 10 градусов мороза в Подмосковье. Ветер будет западный со скоростью 3-8 м/с.

