Российские БПЛА доминируют в зоне СВО

Марина Харькова, журналист, Донецк

Украинская армия теряет преимущество в беспилотных системах, а пилоты БПЛА превратились в главную мишень для российских военных. Потерям дроноводов даже было посвящено недавнее совещание в Генштабе ВСУ. Выяснилось, что российская оперативно-тактическая авиация буквально выжигает узлы управления и позиционные районы операторов БПЛА. Некоторые украинские подразделения беспилотников уничтожаются в первые же часы после выхода на позицию. Интересно, что факт охоты на дроноводов подтверждается и некрологами — убитых боевиков ВСУ с пометками «дроновод» стало заметно больше. Причем потери увеличились на всех направлениях СВО.

Против российских управляемых снарядов «Краснополь» украинских операторов дронов не спасают ни укрытия, ни выносные антенны. Как только российские разведывательные беспилотные аппараты засекают сигнал запуска украинских дронов на линии фронта, туда сразу летят все калибры. Например, вояки под Димитрово (украинское название Мирноград) бросали не только свои позиции, но и дорогое оборудование, что у беспилотчиков считается позором.

Если раньше гибель оператора БПЛА была исключением, то сейчас их смертность достигла критического уровня: она буквально «взлетела до небес». Об этом, ссылаясь на рассказы украинских вояк, сообщило издание Business Insider. Как пояснил офицер ВСУ Артём Чаплыжник, при обнаружении оператора русская армия задействуют весь доступный арсенал, включая высокоточное оружие, даже для ликвидации одиночных целей. Число жертв среди дроноводов ВСУ растет быстрыми темпами, отмечает издание Business Insider. Они опросили украинские экипажи дроноводов, которые мрачно рассказали, как россияне охотятся за ними, обрушивая на их позиции «все, что горит» и сделали вывод - «Мы стали мишенью номер один».

Замкомбата элитной 3-й штурмовой бригады ВСУ Артем Чаплыжник рассказал, что число погибших операторов беспилотников резко возросло. В начале конфликта операторы беспилотников редко погибали, но сейчас смертность среди них значительно выросла, отметил он. И теперь российские войска целенаправленно сосредоточили усилия на выявлении и ликвидации дроноводов, применяются бомбы и ракеты, даже если в намеченном квадрате находится всего один или два украинских оператора беспилотников. «Дроны России на фронте теперь стабильно работают и на коротких, и на длинных дистанциях. Раньше 30-35 км считалось редкостью. Сейчас это норма. Украинский гарнизон в Мирнограде снабжался уже исключительно с помощью наземных дронов, но все подходы там россиянами контролируются настолько плотно, что и роботы с грузами сжигаются на подходе. Еще одна проблема – у нас стало очень мало опытных пилотов, способных обучать молодых», - пожаловался он.

Украина теряет много операторов БПЛА, подтвердил его слова и бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос. «У нас количество погибших и раненых операторов дронов выше, чем то количество, которое мы готовим и получаем пополнением. Преимущество в воздухе достигается за счёт системного уничтожения наших расчётов российскими подразделениями типа «Рубикон». И мы уже имеем дефицит кадров. И если мы с лета идём в минус, то вот пример поведения русских: в 22 году на базах 52 учебных заведений у них были развёрнуты дополнительные кафедры подготовки специалистов. У нас этого не сделали. Поэтому нечего удивляться, что они превосходят нас в количестве и качестве подготовки пилотов БПЛА», - отметил он.

А по словам основателя украинского Центра аэроразведки Игоря Луценко, командование ВСУ признало, что украинские операторы стали нести высокие потери: «Недавно в Генштабе навели резкость на проблему резкого сокращения количества наших экипажей FPV из-за потерь в результате огня врага. Враг целенаправленно охотится за нашими экипажами и выбивает их, понимая, что это ключевая вещь в войне. Если выбить ударные экипажи, то можно заходить дальше какими-то маневрами. Была даже заказана аналитика с опросами военных, отчетом в виде журнала с иллюстрациями и изучением причин, почему мы теряем экипажи, как с этим бороться и так далее».

При этом российские бойцы регулярно вычисляют пункты управления украинскими дронами, особенно тяжёлыми ударными гексакоптерами «Баба-яга», которые становятся первоочередной целью. Оперативный выход на координаты застает украинских операторов на месте до их отхода. Особую ненависть у украинских вояк вызывает российское специализированное подразделение центра «Рубикон», которое охотится на операторов дронов ВСУ не только на линии боевого соприкосновения, но и в украинском тылу.

Кроме нарастающей нехватки пилотов БПЛА, украинские вояки и западные аналитики отмечают, что российская армия активно внедряет новшества и военные хитрости. Об одном таком факте сообщило издание National Interest. Использование терминалов спутниковой связи Starlink было преимуществом Украины в начале боевых действий, однако сейчас превратилось в головную боль Киева и его западных спонсоров, считают эксперты. «Россияне решили просто воспользоваться лазейкой, созданной американцами, которая позволяет их компании SpaceX участвовать в боевых действиях, не считаясь при этом комбатантом. Рассудив, что Starlink вряд ли сможет возразить, если Украина уже использует её услуги, Кремль начал размещать Starlink на своих собственных беспилотниках. Это позволило российским войскам избежать электромагнитных помех, которые украинцы ставили для снижения эффективности российских беспилотников. И Starlink не может сейчас отключить доступ России к своей системе, не ухудшив при этом доступ Украины к этой системе. Это полный бардак», – заключает издание.

Также в исследовании утверждается, что после использования Starlink результативность российских ударных БПЛА выросла в 10 раз. «Украинцы ловко использовали обходной путь, чтобы избежать электронной изоляции в начале войны. Русские разгадали этот обходной путь и навязали его украинцам. Теперь, если НАТО хочет ослабить российские системы беспилотников, им придётся настаивать на прекращении использования Starlink над Украиной, что означает прекращение использования Starlink и Украиной. А это ещё больше подорвёт боеспособность украинской обороны», – сокрушается National Interest.

Еще одной проблемой украинского беспилотья стало умение российской оборонки выявлять уязвимости. Россия уже захватила все типы украинских беспилотников и изучает их, сообщил украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш. «Конечно, они в своем Центре изучили всю электронику, системы связи внутри наших бпла и системы навигации, чтобы подготовить противодействие и нейтрализовать наши разработки. Также они начали применять новую тактику поиска украинских экипажей, из-за чего у них растут потери.

«Их FPV-дрон с большим зарядом батареи облетает линию фронта, зависая над посадками и деревнями. Видео сразу в нескольких диапазонах записывается на карту SD. По возвращении видео анализируется для обнаружения местонахождения наших пилотов FPV-дронов, взлетающих на малых мощностях. Дальние точки перехвата не видят слабые сигналы, а дрон радиоразведки хорошо фиксирует картинку на милливаттах», – пояснил он.

Что же касается тех дронов, что сейчас почти в круглосуточном режиме бьют по украинским мостам и предприятиям ВПК в глубоком тылу, то российские операторы БПЛА выработали новую тактику для своих беспилотников и начала тестировать роевые системы с искусственным интеллектом.

«Строя маршруты своих «Гераней», россияне со спутника могут посмотреть, где стоят наши системы радиоэлектронной безопасности и ПВО. Они выстраивают коридоры и смотрят по огневым группам, откуда те работают. Отправляют сначала разведдроны «Герберы» с камерами, высматривают выходы нашего ПВО и бьют туда. Применяют новую технологию - выстраивают ретрансляционную сеть внутри Украины на китайских модемах в момент полёта. Каждый борт является ретранслятором для следующего борта, поэтому они в воздухе строят цепочку. Это формирует сеть. Все модемы между собой взаимно подключаются. Если оттуда один, два, три выпадает, всё равно канал остаётся, а информация дублируется и в режиме онлайн передаётся в Россию. Ещё они сейчас экспериментируют с искусственным интеллектом. У россиян уже есть специальный тактического уровня дрон-камикадзе, который совершенно самостоятельно может выполнять задачи. На нем тестируются алгоритмы боевого искусственного интеллекта с роевым использованием. И здесь важный момент, что перенос этих решений, когда у россиян уже есть боевой искусственный интеллект, который наработан на обнаружение целей, их поражение, управление роем

дронов, то после этого его интеграция в любое другое дальнобойное средство поражения не выглядит сложной задачей. Отработав это решение, русские смогут перенести его в массовое производство, что создаст нам максимальные угрозы», - поведал украинский специалист.

Для ВСУ зайти на позицию без потерь уже считается победой, заявила экс-советник замминистра обороны Украины Дана Яровая: «Оптоволокном наш враг заполнил уже все лесопосадки и серую зону в 30-35 километров. Ребята кричат, что это уже просто победа – зайти на позицию без потери личного состава и выйти с неё, потому что россияне всё полностью заволокли этим оптоволокном. И сколько бы мы ни высаживали десант, бросали людей прямо в топку, их будут уничтожать», – поведала она украинскому каналу «Фабрика новостей».

Хуже всего ВСУ удается держать оборону на южном направлении – в Запорожской и Днепропетровской областях, отметил капитан ВСУ Евгений Бекренев. По его словам, в тех степях нет места для укрытий: «Невозможно спрятаться, а русские имеют возможность с воздуха уничтожить любые укрепления. Они просто стирают посадки, здания, сооружения и так далее. У противника господство в воздухе, с которым мы ничего не можем сделать. А те дроны, которые у нас поступают по линии государства от Минобороны, они категорически неприемлемого качества. Дронов, которые идут уже совсем скудными волонтёрскими потоками, катастрофически мало. На многих участках я общаюсь с нашими хлопцами, и у всех ощущение, что пропорция по дронам на поле боя теперь 1 к 5 в пользу противника. И малый воздух уже, по большей части за россиянами», – признал боевик.

Он же считает, что «линия дронов», которую выстраивали украинцы, не смогла остановить наступление российских подразделений. «В этом году родилась и умерла идея «линии дронов». Это украинская стратегическая идея, что можно воевать одними дронами. Она была рождена не от хорошей жизни, а от нехватки личного состава. Где людей взять? А давай без людей. Посадим одних операторов на большие пространства, которые будут уничтожать всё, что видят на 15 километров. Но эта идея была рассчитана на идеальные условия и прямую линию фронта. Это полностью опровергнуто действительностью. Никакая линия дронов при изгибе фронта, во время окружения не работает, потому что там всё смешивается, и эти линии фронта идут друг на друга. Плюс дронам могут мешать погодные условия, рельеф местности», – отметил капитан ВСУ.