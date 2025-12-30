Главным содержанием политики в Европейском союзе стала подготовка к военному конфликту с Россией, что открывает европейским элитам доступ к большим рычагам для контроля за внутренними процессами. Соответствующую точку зрения изложил председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков в беседе с ТАСС.

"В настоящее время европейские лидеры не рассматривают возможность прямого военного конфликта с Россией. Но они постоянно о нем говорят", - сказал он, отметив, что "предвоенная ситуация или по крайней мере ситуация, которую они изображают как предвоенную, дает им большие возможности контроля над политическими процессами в Европе".

"Для них сейчас риторическая, психологическая и политическая подготовка к войне является главным содержанием их политики", - указал Пушков. Консолидация сил перед надуманной российской угрозой - новое кредо европейских элит, подчеркнул он.