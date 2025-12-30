Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 декабря 2025 / 20:55
КОТИРОВКИ
USD
30/12
77.4466
EUR
30/12
91.4775
Новости часа
Numbers: одним из самых кассовых мультфильмов года стал "Зверополис 2" Грызлов отметил, что "Орешник" в Белоруссии подтверждает гарантии безопасности СГ
Москва
30 декабря 2025 / 20:55
Котировки
USD
30/12
77.4466
0.0000
EUR
30/12
91.4775
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Евроведение / Подрывная деятельность против России
Безопасность
Пушков: подготовка к войне с Россией - новое кредо европейских элит
30 декабря 2025 / 18:14
Пушков: подготовка к войне с Россией - новое кредо европейских элит
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Главным содержанием политики в Европейском союзе стала подготовка к военному конфликту с Россией, что открывает европейским элитам доступ к большим рычагам для контроля за внутренними процессами. Соответствующую точку зрения изложил председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков в беседе с ТАСС.

"В настоящее время европейские лидеры не рассматривают возможность прямого военного конфликта с Россией. Но они постоянно о нем говорят", - сказал он, отметив, что "предвоенная ситуация или по крайней мере ситуация, которую они изображают как предвоенную, дает им большие возможности контроля над политическими процессами в Европе".

"Для них сейчас риторическая, психологическая и политическая подготовка к войне является главным содержанием их политики", - указал Пушков. Консолидация сил перед надуманной российской угрозой - новое кредо европейских элит, подчеркнул он.

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
19:59
Numbers: одним из самых кассовых мультфильмов года стал "Зверополис 2"
19:45
Грызлов отметил, что "Орешник" в Белоруссии подтверждает гарантии безопасности СГ
19:30
Брижит Бардо будет похоронена 7 января
19:15
Президенты Ирана и России провели телефонный разговор
18:59
Карлсену присудили техническое поражение из-за того, что он сбил фигуры с доски
18:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
18:33
ВЦИОМ: большинству россиян создают новогоднее настроение советские фильмы
18:14
Пушков: подготовка к войне с Россией - новое кредо европейских элит
17:59
В Московском регионе последняя ночь уходящего года будет снежной
17:45
Президент РФ подписал указ о защите важных объектов резервистами
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения