ВЦИОМ: большинству россиян создают новогоднее настроение советские фильмы

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 56% россиян смотрят советские фильмы для поддержания новогоднего настроения. Атмосферу праздника у сограждан также вызывает просмотр иностранного (16%) и российского кино (7%).

Отмечается, что самыми упоминаемыми произведениями советского кинематографа стали "Ирония судьбы, или с легким паром" (23%), "Иван Васильевич меняет профессию" (5%) и "Карнавальная ночь" (4%). Среди иностранного кино респонденты выделили "Один дома" (9%) и "Гарри Поттер" (4%). При этом самым упоминаемым кинопроизведением российского периода стала серия фильмов "Елки" (5%).

По данным опроса, 62% россиян на новогодних праздниках планируют провести выходные за просмотром художественных фильмов, сериалов и мультфильмов. Остальные опрошенные будут смотреть концерты популярных исполнителей (26%) и документальные фильмы (20%).

Всероссийский телефонный опрос провели 26 декабря уходящего года среди 1 600 жителей страны старше 18 лет.