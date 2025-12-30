Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 декабря 2025 / 20:55
КОТИРОВКИ
USD
30/12
77.4466
EUR
30/12
91.4775
Новости часа
Numbers: одним из самых кассовых мультфильмов года стал "Зверополис 2" Грызлов отметил, что "Орешник" в Белоруссии подтверждает гарантии безопасности СГ
Москва
30 декабря 2025 / 20:55
Котировки
USD
30/12
77.4466
0.0000
EUR
30/12
91.4775
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
ВЦИОМ: большинству россиян создают новогоднее настроение советские фильмы
30 декабря 2025 / 18:33
ВЦИОМ: большинству россиян создают новогоднее настроение советские фильмы
© Николай Михальченко/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 56% россиян смотрят советские фильмы для поддержания новогоднего настроения. Атмосферу праздника у сограждан также вызывает просмотр иностранного (16%) и российского кино (7%).

Отмечается, что самыми упоминаемыми произведениями советского кинематографа стали "Ирония судьбы, или с легким паром" (23%), "Иван Васильевич меняет профессию" (5%) и "Карнавальная ночь" (4%). Среди иностранного кино респонденты выделили "Один дома" (9%) и "Гарри Поттер" (4%). При этом самым упоминаемым кинопроизведением российского периода стала серия фильмов "Елки" (5%).

По данным опроса, 62% россиян на новогодних праздниках планируют провести выходные за просмотром художественных фильмов, сериалов и мультфильмов. Остальные опрошенные будут смотреть концерты популярных исполнителей (26%) и документальные фильмы (20%).

Всероссийский телефонный опрос провели 26 декабря уходящего года среди 1 600 жителей страны старше 18 лет. 

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
19:59
Numbers: одним из самых кассовых мультфильмов года стал "Зверополис 2"
19:45
Грызлов отметил, что "Орешник" в Белоруссии подтверждает гарантии безопасности СГ
19:30
Брижит Бардо будет похоронена 7 января
19:15
Президенты Ирана и России провели телефонный разговор
18:59
Карлсену присудили техническое поражение из-за того, что он сбил фигуры с доски
18:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
18:33
ВЦИОМ: большинству россиян создают новогоднее настроение советские фильмы
18:14
Пушков: подготовка к войне с Россией - новое кредо европейских элит
17:59
В Московском регионе последняя ночь уходящего года будет снежной
17:45
Президент РФ подписал указ о защите важных объектов резервистами
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения