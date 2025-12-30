Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 330 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 200 военнослужащих, "Запад" - свыше 190, "Южная" - до 220, "Центр" - более 470, "Восток" - свыше 210, "Днепр" - до 40 военнослужащих.