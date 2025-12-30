Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 декабря 2025 / 20:55
Москва
30 декабря 2025 / 20:55
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Спорт
Карлсену присудили техническое поражение из-за того, что он сбил фигуры с доски
30 декабря 2025 / 18:59
Карлсену присудили техническое поражение из-за того, что он сбил фигуры с доски
© Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images/ТАСС

16-му чемпиону мира по шахматам норвежцу Магнусу Карлсену присудили техническое поражение в партии чемпионата мира по блицу против армянина Айка Мартиросяна. Турнир проходит в Дохе.

Во время партии в равной позиции норвежец рукой непреднамеренно сбил несколько фигур с доски и нажал на часы контроля времени, не успев поправить фигуры. Делегаты мирового первенства объявили Карлсену о техническом поражении.

До этого Карлсен проиграл индийскому гроссмейстеру Арджуну Эригаиси в напряженной концовке, после чего со всей силы ударил по столу и стремительно покинул игровой зал.

Двумя днями ранее Карлсен эмоционально отреагировал на поражение от россиянина Владислава Артемьева на ЧМ по рапиду. После проигранной партии он не расставил за собой фигуры на доске и оттолкнул камеру оператора норвежской телекомпании. 

