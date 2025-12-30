Президенты Ирана и России провели телефонный разговор

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили двусторонние отношения и реализацию договоренностей. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Пезешкиана.

"В ходе телефонного разговора президенты Ирана и России отметили стратегический уровень отношений между Тегераном и Москвой, рассмотрели реализацию двустороннего сотрудничества и подтвердили важность продолжения регулярных консультаций и укрепления координации в целях развития всесторонних отношений", - говорится в сообщении.