Брижит Бардо будет похоронена 7 января. Об этом информировала мэрия Сен-Тропе, где расположена вилла французской киноактрисы, которая скончалась в этом приморском городе 28 декабря на 92-м году жизни.

Сообщается, что доступ на мессу в церковь Успения Богородицы будет ограничен кругом родственников и специально приглашенных. Церемония, которая начнется в 11:00 по местному времени (13:00 мск) будет транслироваться на больших экранах, размещенных на центральной площади города и в порту. Утром 6 января в мэрии будет открыта памятная книга.

Кладбище Сен-Тропе расположено на берегу моря неподалеку от центра города. Актрису похоронят в склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима (при рождении Вадим Игоревич Племянников, 1928-2000) - ее первого супруга, который, по словам актрисы, "сделал ее той, кем она стала".

Вадим выступил в качестве постановщика фильма "Бог создал женщину" (Et Dieu… créa la femme, 1956), имевшего огромный успех не только во Франции, но и за рубежом. Лента собрала аудиторию в 33 млн зрителей, в том числе 16,9 млн в США.

Завершив кинокарьеру в декабре 1973 года, актриса поклялась, что отныне ее имя, слава и богатство будут целиком посвящены лишь одной цели - защите природы. Она создала специальный фонд охраны животных.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры в кино, которую кинозвезда прервала в 38 лет, она исполнила роли в 48 картинах.