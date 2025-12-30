Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Грызлов отметил, что "Орешник" в Белоруссии подтверждает гарантии безопасности СГ
30 декабря 2025 / 19:45
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Размещение в Белоруссии российских ракетных комплексов "Орешник" свидетельствует об эффективности межгосударственного договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ). Об этом сказано в новогоднем поздравлении посла РФ в республике Бориса Грызлова.

"Буквально на днях, в соответствии с договоренностью глав наших государств Владимира Путина и Александра Лукашенко, в республике заступили на боевое дежурство российские ракетные комплексы "Орешник". Этот шаг представляет собой наглядное подтверждение эффективности двустороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в силу в марте", - следует из поздравления.

Некоторое время назад Минобороны Белоруссии подтвердило, что российский ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство на территории республики, распространив кадры церемонии. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

"Комплекс способен уничтожать цели на дальностях до 5 000 км, может снаряжаться как обычной, так и специальной боевой частью, выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования", - информировали в белорусском военном ведомстве.

