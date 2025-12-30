Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
Что ждать от 2026 года? Прогноз
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Многополярный мир
Общество
Numbers: одним из самых кассовых мультфильмов года стал "Зверополис 2"
30 декабря 2025 / 19:59
Numbers: одним из самых кассовых мультфильмов года стал "Зверополис 2"
© Михаил Метцель/ ТАСС

Анимационный фильм "Зверополис 2" (Zootopia 2, 2025) собрал $1,4 млрд по всему миру, что сделало его одной из самых кассовых кинокартин уходящего года. Об этом свидетельствуют данные американского портала The Numbers.

Первую стррочку в рейтинге занял китайский мультфильм "Нэчжа побеждает Царя драконов" (Ne zha zhi mo tong nao hai, 2025) - лента о фантастических приключениях мальчика-демона. Картине удалось собрать свыше $2 млрд в мировом прокате.

Анимационный фильм "Зверополис 2" - продолжение приключений крольчихи-полицейского Джуди Хопс и лиса Ника Уайлда. Согласно информации онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", премьера ленты состоялась в США 13 ноября 2025 года. Роли исполнили Джейсон Бейтман, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан. 

