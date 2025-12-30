Reuters: Болгария с начала 2026 года переходит на евро

Болгария с начала 2026 года войдет в еврозону и официально откажется от болгарского лева в пользу евро в качестве государственной валюты. Об этом информировало агентство Reuters.

Так, Болгария станет 21-й страной, официально выполнившей все требования для вступления в еврозону, а число европейцев, использующих евро в качестве валюты, достигнет 350 млн человек.

Агентство обращает внимание, что вопрос принятия новой валюты разделил болгарское общество, так как многие болгары, живущие в стране с культурными и политическими связями с Россией, настороженно относятся к дальнейшему курсу в Европу.

Отмечается, что несмотря на скептицизм в обществе, болгарский бизнес активно готовится к принятию новой валюты. В магазинах Софии цены уже указаны в двух валютах, а на билбордах всплывает сообщение с курсом евро-лев с подписью: "Общее прошлое. Общее будущее. Общая валюта".