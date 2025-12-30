Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 декабря 2025 / 21:08
КОТИРОВКИ
USD
30/12
77.4466
EUR
30/12
91.4775
Новости часа
Reuters: Болгария с начала 2026 года переходит на евро Numbers: одним из самых кассовых мультфильмов года стал "Зверополис 2"
Москва
30 декабря 2025 / 21:08
Котировки
USD
30/12
77.4466
0.0000
EUR
30/12
91.4775
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Евроведение / Политика и религия
Экономика
Reuters: Болгария с начала 2026 года переходит на евро
30 декабря 2025 / 20:15
Reuters: Болгария с начала 2026 года переходит на евро
© Петр Ковалев/ ТАСС

Болгария с начала 2026 года войдет в еврозону и официально откажется от болгарского лева в пользу евро в качестве государственной валюты. Об этом информировало агентство Reuters.

Так, Болгария станет 21-й страной, официально выполнившей все требования для вступления в еврозону, а число европейцев, использующих евро в качестве валюты, достигнет 350 млн человек.

Агентство обращает внимание, что вопрос принятия новой валюты разделил болгарское общество, так как многие болгары, живущие в стране с культурными и политическими связями с Россией, настороженно относятся к дальнейшему курсу в Европу.

Отмечается, что несмотря на скептицизм в обществе, болгарский бизнес активно готовится к принятию новой валюты. В магазинах Софии цены уже указаны в двух валютах, а на билбордах всплывает сообщение с курсом евро-лев с подписью: "Общее прошлое. Общее будущее. Общая валюта".

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
20:15
Reuters: Болгария с начала 2026 года переходит на евро
19:59
Numbers: одним из самых кассовых мультфильмов года стал "Зверополис 2"
19:45
Грызлов отметил, что "Орешник" в Белоруссии подтверждает гарантии безопасности СГ
19:30
Брижит Бардо будет похоронена 7 января
19:15
Президенты Ирана и России провели телефонный разговор
18:59
Карлсену присудили техническое поражение из-за того, что он сбил фигуры с доски
18:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
18:33
ВЦИОМ: большинству россиян создают новогоднее настроение советские фильмы
18:14
Пушков: подготовка к войне с Россией - новое кредо европейских элит
17:59
В Московском регионе последняя ночь уходящего года будет снежной
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения