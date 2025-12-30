Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
В Польше узаконят однополые союзы
30 декабря 2025 / 20:30
© MOZCO Mateusz Szymanski/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Совет министров Польши принял проект закона "О статусе самого близкого лица", в соответствии с которым будет создана правовая форма регистрации внебрачных союзов, в том числе для однополых пар.

"Совет министров принял 30 декабря законопроект о статусе самого близкого лица в союзе и договоре о совместном проживании", - указала государственный секретарь при канцелярии премьера Катажина Котула, трансляция пресс-конференции велась в соцсетях польского кабмина. По ее словам, проект представляет собой компромисс, который позволит получить одобрение этой инициативы парламентским большинством.

В прошлом году входящая в правящую коалицию партия "Левые" пыталась продвинуть законопроект о гражданском партнерстве, согласно которому предполагалась регистрация такого союза в органах ЗАГС, в том числе для однополых пар. Такое предложение не нашло поддержки у входящей в правящую коалицию Польской крестьянской партии.

В 2025 году "Левые" и Польская крестьянская партия взаимодействовали над компромиссным проектом "О статусе самого близкого лица", в соответствии с которым сожительство в рамках внебрачных союзов предлагается регистрировать только у нотариуса. Президент Польши Кароль Навроцкий является противником легализации однополых союзов. Ранее он не раз подчеркивал, что не подпишет ни один законопроект, который бы "подрывал конституционные права брака".

Согласно польской конституции, браком признается союз мужчины и женщины. 

