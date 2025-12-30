Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Экономика
Курс юаня за 2025 год опустился до 11,22 рубля
30 декабря 2025 / 20:47
© EPA-EFE/ ROMAN PILIPEY/ТАСС
За 2025 год курс юаня продемонстрировал снижение на 2,48 рубля, до 11,22 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Доллар на Forex (ICE, композитный показатель нескольких форекс-брокеров) за минувший год снизился на 29,97%, 30 декабря торгуясь на уровне выше 79 рублей, евро снизился на 20,5% и составлял более 93 рублей.