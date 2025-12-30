Курс юаня за 2025 год опустился до 11,22 рубля

За 2025 год курс юаня продемонстрировал снижение на 2,48 рубля, до 11,22 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Доллар на Forex (ICE, композитный показатель нескольких форекс-брокеров) за минувший год снизился на 29,97%, 30 декабря торгуясь на уровне выше 79 рублей, евро снизился на 20,5% и составлял более 93 рублей.