Вучич заявил, что Сербия никому не даст повторить агрессию 1999 года

Сербия имеет самую сильную армию в своей истории и не даст никому повторить агрессию Североатлантического альянса 1999 года. С таким заявлением выступил президент республики Александар Вучич в ходе пресс-конференции по итогам года.

"У нас есть опытные специалисты, чтобы 1999 год никогда не повторился. Каждый, кто подумает о нападении на Сербию, много раз должен перед этим подумать. Наша армия сильнее, чем когда-либо", - указал он.

Сербский лидер также обратил внимание, что на днях Белград подписал "миллиардные контракты" для нужд армии. По его словам, страна приобретает все необходимое для защиты своего воздушного пространства, и в течение следующих трех лет будет создавать собственную многоуровневую систему противовоздушной обороны. "В плане ПВО Сербия станет одной из самых хорошо оснащенных европейских стран", - отметил Вучич.

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Главной причиной наступательной операции "Союзническая сила" администрация альянса назвала "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". Согласно данным НАТО, за время операции авиация стран военного блока совершила 38 тыс. боевых вылетов, в результате бомбардировок, по данным Сербии, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, пострадали около 10 тыс., две трети из которых - гражданские лица.

За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна оказалась лидером по числу онкологических заболеваний в Европе.