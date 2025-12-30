Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Шахматист Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу
30 декабря 2025 / 21:16
Шахматист Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу
© Tommaso Boddi/ Getty Images for Breakthrough Prize/ТАСС

Норвежский шахматист Магнус Карлсен выиграл чемпионата мира по блицу. Мировое первенство проходило в столице Катара.

В финале соперником Карлсена был Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана. Заключительный матч завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу норвежца.

Победу в женском турнире одержала представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. В финале она выиграла у украинки Анны Музычук (2,5:1,5).

Россиянам не удалось выйти в плей-офф.

Карлсену 35 лет, он является 16-м чемпионом мира по классическим шахматам и лидером мирового рейтинга. В 2022 году норвежец отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего.

Карлсен в девятый раз выиграл чемпионат мира по блицу, до этого он стал шестикратным победителем мирового первенства по рапиду.

Победителем ЧМ по рапиду в женском турнире в Дохе стала россиянка Александра Горячкина. 

