Общество
Москалькова призвала Киев вернуться к широкомасштабному обмену пленными
31 декабря 2025 / 10:20
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала киевский режим возобновить широкомасштабный обмен военнопленными.

"Мы продолжаем представлять украинской стороне списки простых солдат, военнослужащих, которых считаем необходимым включить в обмен и провести широкомасштабные обменные процессы. Мы видели успешные масштабные обмены военнослужащими, которые были осуществлены в рамках стамбульских договоренностей между российской и украинской миссией", - сказала она в интервью ТАСС.

Некоторое время назад Москалькова в интервью ТАСС призвала украинскую сторону забирать по обмену, прежде всего, тех военнослужащих, которые длительное время находятся на территории России и нуждаются в медицинской помощи, а не делать "безнравственный выбор" военнопленных для обмена, исходя из их званий.

В 2025 году в Стамбуле состоялись три раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом - 16 мая, 2 июня и 23 июля. Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, в результате работы в стамбульском формате порядка 2,5 тыс. человек с каждой стороны смогли вернуться домой, было организовано несколько этапов репатриации тел погибших.

