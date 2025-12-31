Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 декабря 2025 / 13:43
КОТИРОВКИ
USD
31/12
78.2267
EUR
31/12
92.0938
Новости часа
Нетаньяху обозначил условие создания нового правительства в Газе В Гвинее на президентских выборах победил действующий глава государства Думбуя
Москва
31 декабря 2025 / 13:43
Котировки
USD
31/12
78.2267
0.0000
EUR
31/12
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Пушков охарактеризовал ЕС как "квазиимперию с центром в Брюсселе"
31 декабря 2025 / 10:41
Пушков охарактеризовал ЕС как "квазиимперию с центром в Брюсселе"
© AP Photo/ Francisco Seco/ТАСС

Империализм остается неотъемлемой чертой европейской политики, просто он принял другие формы. Соответствующую точку зрения изложил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью ТАСС.

"Европа и есть квазиимперия с центром в Брюсселе. Европа пошла по пути экспансии, потому что это давало новый смысл существованию всего проекта "Евросоюз", - отметил он.

Пушков указал, что такое стремление ЕС уходит корнями в историю. "Сколько раз Европа не только пыталась, но и объединялась в империи - начиная с империи Карла Великого в IX веке нашей эры. Позже сформировались Французская империя, Британская империя, Испанская империя. Так, империализм всегда был неотъемлемой чертой европейской политики, ее сущностью. И он никуда не исчез, просто принял другие формы", - сказал он.

По словам парламентария, "к этому следует добавить еще и локальные, "малые империализмы" - итальянский, румынский, польский и другие".

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
12:16
Нетаньяху обозначил условие создания нового правительства в Газе
11:59
В Гвинее на президентских выборах победил действующий глава государства Думбуя
11:40
Brand Analytics: "Нфт" стало словом года в русскоязычных соцсетях
11:19
У жителей России начались одни из самых длинных новогодних праздников
10:59
Мерц заявил, что Германия не мяч в руках сверхдержав
10:41
Пушков охарактеризовал ЕС как "квазиимперию с центром в Брюсселе"
10:20
Москалькова призвала Киев вернуться к широкомасштабному обмену пленными
21:16
Шахматист Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу
20:58
Вучич заявил, что Сербия никому не даст повторить агрессию 1999 года
20:47
Курс юаня за 2025 год опустился до 11,22 рубля
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения