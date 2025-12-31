Империализм остается неотъемлемой чертой европейской политики, просто он принял другие формы. Соответствующую точку зрения изложил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью ТАСС.

"Европа и есть квазиимперия с центром в Брюсселе. Европа пошла по пути экспансии, потому что это давало новый смысл существованию всего проекта "Евросоюз", - отметил он.

Пушков указал, что такое стремление ЕС уходит корнями в историю. "Сколько раз Европа не только пыталась, но и объединялась в империи - начиная с империи Карла Великого в IX веке нашей эры. Позже сформировались Французская империя, Британская империя, Испанская империя. Так, империализм всегда был неотъемлемой чертой европейской политики, ее сущностью. И он никуда не исчез, просто принял другие формы", - сказал он.

По словам парламентария, "к этому следует добавить еще и локальные, "малые империализмы" - итальянский, румынский, польский и другие".