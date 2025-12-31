Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Мерц заявил, что Германия не мяч в руках сверхдержав
31 декабря 2025 / 10:59
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия не является мячом в руках сверхдержав и предположил, что предстоящий год может стать решающим для страны. Об этом сказано в его первом на посту главы правительства новогоднем обращении к согражданам, текст которого представил портал Tagesschau.
"Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав", - отметил политик.
Он также обратил внимание, что 2026 год может стать решающим годом для ФРГ и Европы, когда они с новой силой начнут десятилетия мира, свободы и процветания.