Мерц заявил, что Германия не мяч в руках сверхдержав

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия не является мячом в руках сверхдержав и предположил, что предстоящий год может стать решающим для страны. Об этом сказано в его первом на посту главы правительства новогоднем обращении к согражданам, текст которого представил портал Tagesschau.

"Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав", - отметил политик.

Он также обратил внимание, что 2026 год может стать решающим годом для ФРГ и Европы, когда они с новой силой начнут десятилетия мира, свободы и процветания.