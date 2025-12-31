Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Мерц заявил, что Германия не мяч в руках сверхдержав
31 декабря 2025 / 10:59
Мерц заявил, что Германия не мяч в руках сверхдержав
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия не является мячом в руках сверхдержав и предположил, что предстоящий год может стать решающим для страны. Об этом сказано в его первом на посту главы правительства новогоднем обращении к согражданам, текст которого представил портал Tagesschau.

"Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав", - отметил политик.

Он также обратил внимание, что 2026 год может стать решающим годом для ФРГ и Европы, когда они с новой силой начнут десятилетия мира, свободы и процветания. 

