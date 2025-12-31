Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
31 декабря 2025 / 13:43
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
У жителей России начались одни из самых длинных новогодних праздников
31 декабря 2025 / 11:19
© Марина Лысцева/ ТАСС

У россиян начались одни из самых длинных новогодних праздников - они продлятся с 31 декабря по 11 января включительно.

Последняя рабочая неделя уходящего года состояла всего из двух рабочих дней. Выходные с 31 декабря по 11 января составляют 12 дней.

Первым рабочим днем в 2026 году будет понедельник, 12 января. Всего в январе 2026 года в России будет 15 рабочих и 16 праздничных или выходных дней.

Это будет самый "нерабочий" январь с 2021 года: в 2022 году россияне в первый месяц года работали 16 дней, в 2023-2025 годах - по 17.

