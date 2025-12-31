У жителей России начались одни из самых длинных новогодних праздников

У россиян начались одни из самых длинных новогодних праздников - они продлятся с 31 декабря по 11 января включительно.

Последняя рабочая неделя уходящего года состояла всего из двух рабочих дней. Выходные с 31 декабря по 11 января составляют 12 дней.

Первым рабочим днем в 2026 году будет понедельник, 12 января. Всего в январе 2026 года в России будет 15 рабочих и 16 праздничных или выходных дней.

Это будет самый "нерабочий" январь с 2021 года: в 2022 году россияне в первый месяц года работали 16 дней, в 2023-2025 годах - по 17.