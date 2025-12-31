Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Общество
Brand Analytics: "Нфт" стало словом года в русскоязычных соцсетях
31 декабря 2025 / 11:40
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Словом 2025 года в русскоязычном сегменте интернета стала аббревиатура "нфт", частота упоминаний которой увеличилась в 4,5 раза по сравнению с годом ранее. Об этом со ссылкой на данные исследования Brand Analytics сообщает ТАСС.

"Слово "нфт" в 2025 году - это 17,6 млн упоминаний в соцмедиа после вычета спама. Слово продемонстрировало рост 4,5 раза. В основном - в связи со звездами в Telegram", - следует из материалов исследования.

По мнению аналитиков, главным драйвером популярности "нфт" стала его глубокая интеграция в мессенджер Telegram через запуск коллекционных подарков и NFT-стикеров на блокчейне TON, что сделало технологию элементом повседневной социальной экономики.

Второе и третье места по динамике роста заняли сленговые выражения: "лабубу" (рост в 590 раз) - символ вирусной потребительской игрушки, и "брейнрот" (рост в 211,6 раза) - ярлык для абсурдных AI-мемов. Универсальная мем-реакция "Окак" показала рост в 14,2 раза.

В технологическом блоке выделились "нейронка" (рост в 5,8 раз) и "гпт" (рост в 2,9 раза). Политическую и социальную повестку обозначили "перемирие" (рост в 4,2 раза), "Аляска" (2,9) и "пошлина" (2,9), а также слова, связанные с неформальной занятостью - "шабашка" и "халтурка" (оба - рост в 2,2 раза).

При построении рейтинга было проанализировано свыше 80 млрд публикаций в русскоязычных социальных медиа с 1 января 2024 года по 29 декабря 2025 года с использованием системы Brand Analytics и ИИ-системы "Тренд детектор исследования". 

