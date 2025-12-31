Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 декабря 2025 / 13:56
КОТИРОВКИ
USD
31/12
78.2267
EUR
31/12
92.0938
Новости часа
Утвержден национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" Нетаньяху обозначил условие создания нового правительства в Газе
Москва
31 декабря 2025 / 13:56
Котировки
USD
31/12
78.2267
0.0000
EUR
31/12
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Африка и мир / Политика и религия
Политика
В Гвинее на президентских выборах победил действующий глава государства Думбуя
31 декабря 2025 / 11:59
В Гвинее на президентских выборах победил действующий глава государства Думбуя
© REUTERS/ Luc Gnago/ТАСС

Действующий президент на переходный период Гвинеи 45-летний Мамади Думбуя победил на состоявшихся в стране 28 декабря выборах главы государства. Об этом информировала глава Генеральной дирекции по выборам Дженаб Туре, объявив предварительные итоги голосования.

"Думбуя одержал победу на выборах, получив 86,72% голосов. Второго тура выборов не будет", - цитирует ее Гвинейская служба радиовещания и телевидения.

За высший государственный пост боролись девять человек. Окончательный итог выборов подведет Конституционный суд после рассмотрения возможных жалоб и апелляций, на что ему отводится недельный срок.

Выборы проводились на основе новой конституции, которая была принята на общенациональном референдуме в сентябре. Основной закон увеличил срок действия президентского мандата с пяти до семи лет. Вместе с тем действует норма, ограничивающая пребывание одного лица на посту главы государства двумя сроками.

В Гвинее у власти находятся военные, совершившие во главе с Думбуя госпереворот в сентябре 2021 года, отстранив от власти занимавшего в то время пост президента республики Альфу Конде. Спустя месяц Думбуя был приведен к присяге в качестве президента на переходный период. После президентских выборов в Гвинее пройдут выборы в национальный парламент, которые завершат переходный период и вернут страну к гражданской форме правления. 

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
12:30
Утвержден национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики"
12:16
Нетаньяху обозначил условие создания нового правительства в Газе
11:59
В Гвинее на президентских выборах победил действующий глава государства Думбуя
11:40
Brand Analytics: "Нфт" стало словом года в русскоязычных соцсетях
11:19
У жителей России начались одни из самых длинных новогодних праздников
10:59
Мерц заявил, что Германия не мяч в руках сверхдержав
10:41
Пушков охарактеризовал ЕС как "квазиимперию с центром в Брюсселе"
10:20
Москалькова призвала Киев вернуться к широкомасштабному обмену пленными
21:16
Шахматист Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу
20:58
Вучич заявил, что Сербия никому не даст повторить агрессию 1999 года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения