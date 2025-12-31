В Гвинее на президентских выборах победил действующий глава государства Думбуя

Действующий президент на переходный период Гвинеи 45-летний Мамади Думбуя победил на состоявшихся в стране 28 декабря выборах главы государства. Об этом информировала глава Генеральной дирекции по выборам Дженаб Туре, объявив предварительные итоги голосования.

"Думбуя одержал победу на выборах, получив 86,72% голосов. Второго тура выборов не будет", - цитирует ее Гвинейская служба радиовещания и телевидения.

За высший государственный пост боролись девять человек. Окончательный итог выборов подведет Конституционный суд после рассмотрения возможных жалоб и апелляций, на что ему отводится недельный срок.

Выборы проводились на основе новой конституции, которая была принята на общенациональном референдуме в сентябре. Основной закон увеличил срок действия президентского мандата с пяти до семи лет. Вместе с тем действует норма, ограничивающая пребывание одного лица на посту главы государства двумя сроками.

В Гвинее у власти находятся военные, совершившие во главе с Думбуя госпереворот в сентябре 2021 года, отстранив от власти занимавшего в то время пост президента республики Альфу Конде. Спустя месяц Думбуя был приведен к присяге в качестве президента на переходный период. После президентских выборов в Гвинее пройдут выборы в национальный парламент, которые завершат переходный период и вернут страну к гражданской форме правления.