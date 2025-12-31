Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 декабря 2025 / 13:56
КОТИРОВКИ
USD
31/12
78.2267
EUR
31/12
92.0938
Новости часа
Утвержден национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" Нетаньяху обозначил условие создания нового правительства в Газе
Москва
31 декабря 2025 / 13:56
Котировки
USD
31/12
78.2267
0.0000
EUR
31/12
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Политика
Нетаньяху обозначил условие создания нового правительства в Газе
31 декабря 2025 / 12:16
Нетаньяху обозначил условие создания нового правительства в Газе
© AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool/ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал возможным формирование нового правительства в секторе Газа в 2026 году при условии разоружения радикального палестинского движения ХАМАС. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

По словам политика, "новое правительство в Газе возможно, если разоружить ХАМАС". "Потенциальное новое правительство" не сможет начать работу в палестинском анклаве, "если у ХАМАС будет оставаться оружие", подчеркнул он.

"Если мы разоружим ХАМАС с помощью международных сил или каким-то иным путем, то да, я вижу иное будущее для Газы", - отметил Нетаньяху. "Остается сделать этот шаг. Все это понимают. Я думаю, в ХАМАС это понимают. И потому они не хотят этого делать", - добавил он. Глава правительства еврейского государства считает, что палестинское движение должно "исчезнуть". "Знаете, кто хочет этого больше всех? Жители Газы", - заключил он.

В понедельник Нетаньяху встретился с президентом США Дональдом Трампом в поместье американского лидера Мар-а-Лаго (штат Флорида). В ходе совместной пресс-конференции по итогам их консультаций Трамп заявил, что ХАМАС будет отведено "очень небольшое время" на разоружение, иначе ему "придется заплатить чертовски высокую цену". 

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
12:30
Утвержден национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики"
12:16
Нетаньяху обозначил условие создания нового правительства в Газе
11:59
В Гвинее на президентских выборах победил действующий глава государства Думбуя
11:40
Brand Analytics: "Нфт" стало словом года в русскоязычных соцсетях
11:19
У жителей России начались одни из самых длинных новогодних праздников
10:59
Мерц заявил, что Германия не мяч в руках сверхдержав
10:41
Пушков охарактеризовал ЕС как "квазиимперию с центром в Брюсселе"
10:20
Москалькова призвала Киев вернуться к широкомасштабному обмену пленными
21:16
Шахматист Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу
20:58
Вучич заявил, что Сербия никому не даст повторить агрессию 1999 года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения