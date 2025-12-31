Нетаньяху обозначил условие создания нового правительства в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал возможным формирование нового правительства в секторе Газа в 2026 году при условии разоружения радикального палестинского движения ХАМАС. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

По словам политика, "новое правительство в Газе возможно, если разоружить ХАМАС". "Потенциальное новое правительство" не сможет начать работу в палестинском анклаве, "если у ХАМАС будет оставаться оружие", подчеркнул он.

"Если мы разоружим ХАМАС с помощью международных сил или каким-то иным путем, то да, я вижу иное будущее для Газы", - отметил Нетаньяху. "Остается сделать этот шаг. Все это понимают. Я думаю, в ХАМАС это понимают. И потому они не хотят этого делать", - добавил он. Глава правительства еврейского государства считает, что палестинское движение должно "исчезнуть". "Знаете, кто хочет этого больше всех? Жители Газы", - заключил он.

В понедельник Нетаньяху встретился с президентом США Дональдом Трампом в поместье американского лидера Мар-а-Лаго (штат Флорида). В ходе совместной пресс-конференции по итогам их консультаций Трамп заявил, что ХАМАС будет отведено "очень небольшое время" на разоружение, иначе ему "придется заплатить чертовски высокую цену".