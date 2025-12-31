Президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил паспорт нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Об этом говорится в сообщении правительства.

Новый нацпроект носит комплексный характер. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отраслевой стратегической сессии обращал внимание, что "Биоэкономика" сформирует фундамент сразу для нескольких направлений, в том числе химия, пищевая индустрия, энергетика, медицина, экология, сельское хозяйство.

В структуру нацпроекта включены три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

Главная задача национального проекта - консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счет модернизации существующих.