Володин выразил надежду на ускорение роста экономики России в 2026 году

Темпы роста экономики России в 2026 году должны нарастать с учетом снижения инфляции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Надеемся, на 2026 год уже с учетом того, что у нас инфляция снизилась, темпы роста экономики начнут нарастать. Бюджет должен быть сбалансированным - это удалось", - отметил он.

Председатель ГД обратил внимание, что по сравнению с 2024 годом уровень инфляции в стране снизился с 9,5% до 5,6%. "Да, экономика развивалась в прошлом году более активно. Надо было сделать все для того, чтобы достичь результатов по снижению инфляции. Потому что, когда растет инфляция, обесцениваются доходы граждан, растут цены, этого допустить нельзя", - указал он.

Володин также подчеркнул, что Россия становится сильнее, так как все меньше зависит от других стран. Рынки за это время переориентированы, добавил он.